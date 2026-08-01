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1 августа, 13:32

Фон дер Ляйен похвалила Зеленского за помощь Франции с пожарами

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Украина направила во Францию команду из 70 пожарных для участия в тушении лесных пожаров. О переброске сил сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Видео © Х / DSNS.GOV.UA

Это первый случай, когда Киев присоединяется к Механизму гражданской защиты Европейского союза в роли донора помощи, а не получателя. Фон дер Ляйен назвала этот шаг проявлением европейской солидарности и добавила, что Украина каждый день доказывает своё право находиться в составе Союза.

При этом внутри самой страны сохраняется острейшая потребность в собственных спасателях. Украинские подразделения ГСЧС ежедневно ликвидируют масштабные возгорания, возникающие из-за боевых действий. Именно поэтому весь персонал пожарно-спасательных служб забронирован от мобилизации и относится к критически важному сектору, где нехватка специалистов ощущается особенно остро.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном предложил направить украинских спасателей на борьбу с бушующими в республике лесными пожарами. Он написал в своих социальных сетях, что французский лидер рассказал о масштабах бедствия, а Киев выразил готовность предоставить необходимую помощь.

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Юлия Сафиулина
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