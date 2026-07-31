«Не видят, что под носом происходит»: В СФ Париж обвинили в халатности из-за одержимости Украиной
Карасин: Власти Франции не заметили пожар в городе из-за одержимости Украиной
Обложка © ТАСС / Emma Da Silva / АР
Масштабный пожар в одном из французских городов остался почти незамеченным для официального Парижа. Такую оценку в разговоре с Life.ru дал сенатор Григорий Карасин, комментируя реакцию властей на ЧП. По его мнению, руководство Пятой республики полностью поглощено украинским конфликтом и агрессивной русофобией, забыв о собственной стране.
Они просто зомбированы большой кровавой геополитической игрой, которую затеяли они же. Власти Франции уже не видят, что у них под носом происходит
Политик подчеркнул: вся Западная Европа находится в «абсолютно ненормальном психическом состоянии». Элиты десятилетиями мечтали поссорить Украину с Россией и сделать всё, чтобы развалить РФ, вместо того чтобы развивать свои государства. Это превратилось в навязчивую идею, вытеснившую реальные внутренние проблемы.
Отдельно спикер выделил роль президента Украины. Неутомимые зарубежные турне Владимира Зеленского, по его словам, лишь разгоняют искусственную истерию. «Они, наверное, и в пивных это всё обсуждают. Это вредный и человеконенавистнический курс», — добавил он.
Парламентарий предупредил: погоня за геополитическими химерами неизбежно ударит по карману европейцев. Падение уровня жизни и потеря уверенности в завтрашнем дне станут платой за пренебрежение нуждами собственных граждан. По его прогнозу, Западу придётся быстро выходить из этого тупика, иначе рухнут и международные отношения, и само международное право.
Напомним, лесные пожары во Франции полностью уничтожили коммуну Ле-Порж, стерев с лица земли почти 200 домов и оставив 3500 человек без жилья, при этом пострадавшие обвиняют власти в том, что спасательные силы были направлены на защиту элитных домов, которые уцелели. Жители в соцсетях требуют справедливости и утверждают, что не видели пожарных и не получали предупреждений, тогда как официальные лица призвали сосредоточиться на тушении. Тем временем Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Эмманюэлем Макроном, в ходе которого он предложил направить украинских спасателей для борьбы с лесными пожарами во Франции.
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