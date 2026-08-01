СК возбудил уголовное дело после столкновения трамваев в Улан-Удэ

В Улан-Удэ после лобового столкновения двух трамваев возбуждено уголовное дело. Информацию об этом распространило следственное управление СК России по Республике Бурятия.

«Следственными органами СК России по Республике Бурятия по факту травмирования пассажиров при лобовом столкновении на путях двух трамваев возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ», — говорится в сообщении.

Речь идёт об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По предварительным данным следствия, вагоны в выходной день не были переполнены. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа.

Напомним, 1 августа в Улан-Удэ в центре города столкнулись два трамвая, пострадали 10 человек, включая двух детей. Авария произошла на перекрёстке улицы Гагарина и проспекта 50-летия Октября. По предварительным данным, основной версией случившегося является технический сбой в работе стрелочного перевода на трамвайных путях.