Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 13:59

СК возбудил уголовное дело после столкновения трамваев в Улан-Удэ

Обложка © Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия

Обложка © Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия

В Улан-Удэ после лобового столкновения двух трамваев возбуждено уголовное дело. Информацию об этом распространило следственное управление СК России по Республике Бурятия.

«Следственными органами СК России по Республике Бурятия по факту травмирования пассажиров при лобовом столкновении на путях двух трамваев возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ», — говорится в сообщении.

Речь идёт об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По предварительным данным следствия, вагоны в выходной день не были переполнены. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа.

Автобус с кировским «Факелом» столкнулся с фурой в Ивановской области
Автобус с кировским «Факелом» столкнулся с фурой в Ивановской области

Напомним, 1 августа в Улан-Удэ в центре города столкнулись два трамвая, пострадали 10 человек, включая двух детей. Авария произошла на перекрёстке улицы Гагарина и проспекта 50-летия Октября. По предварительным данным, основной версией случившегося является технический сбой в работе стрелочного перевода на трамвайных путях.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • СК РФ
  • ДТП
  • Бурятия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar