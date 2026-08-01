Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 14:07

В Брянской области дрон-камикадзе атаковал маршрутку, трое ранены

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

В Брянской области в результате атаки украинского беспилотника пострадали трое жителей. Дрон-камикадзе ударил по пассажирской «ГАЗели», когда та двигалась по маршруту возле посёлка городского типа Погар. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

В момент атаки в маршрутке находились водитель и две пассажирки. Все трое получили ранения. Пострадавших оперативно доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

«Ранен водитель и две пассажирки маршрутки. Всем оказана медицинская помощь в больнице. Пострадавшим — скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

Развожаев: В Севастополе женщина погибла при атаке БПЛА, ещё два человека ранены
Развожаев: В Севастополе женщина погибла при атаке БПЛА, ещё два человека ранены

Ранее, в результате атаки погиб насельник монастыря монах Рафаил (Анисимов), находившийся в одной машине с иеромонахом Иларионом. Священник является настоятелем храма Нерукотворного Спаса 9-й Келецко-Берлинской гвардейской артиллерийской бригады в Ленинградской области и помощником командира по работе с верующими военнослужащими.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar