Как на Чёрном море: Более тысячи человек битком забили пляж в Красногорске

Более тысячи отдыхающих заполнили пляж «Синичка» в Красногорске, спасаясь от сильной жары. Свободных мест почти не осталось ни на берегу, ни в воде. Об этом сообщает корреспондент Life.ru

Толпа на пляже «Синичка» в Красногорске. Видео © Life.ru

Температура воды на пляже достигла комфортных 21 градусов. Самые расторопные успели занять лежаки, остальным приходится размещаться на песке или загорать стоя. По атмосфере подмосковная зона отдыха напоминает многолюдные курорты Черноморья.

В Москве и области 1–2 августа действует оранжевый уровень погодной опасности. В воскресенье температура воздуха может подняться до 31 градуса.

Ранее Life.ru сообщал, что в Москве был введён оранжевый уровень опасности из-за жары, накрывшей регион. Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Жителям рекомендуют не перегреваться на солнце и не забывать восполнять водный баланс в организме.