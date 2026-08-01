Супермаркеты под охраной: После беспорядков Сеуту заполнили военные и полиция

Испанские власти усилили меры безопасности в автономном городе Сеута на севере Африки на фоне продолжающегося миграционного кризиса. Как передаёт корреспондент РИА «Новости», в городе развёрнуты военнослужащие, сотрудники полиции и гражданской гвардии.

Военная техника и патрули размещены на центральных площадях, у автозаправок, в районе порта, а также на основных улицах и транспортных узлах. Силовики проводят выборочные проверки документов и устанавливают личности людей, которые вызывают у них подозрения.

После беспорядков возле торговых точек полиция начала круглосуточно дежурить у входов в супермаркеты. Правоохранители контролируют доступ посетителей, чтобы не допустить новых попыток массового проникновения в магазины.

По данным корреспондента РИА «Новости», накануне возле нескольких торговых объектов были повреждены витрины, а группы людей пытались силой попасть внутрь. Часть магазинов временно закрывалась из соображений безопасности.

Дополнительную охрану также организовали у аптек, ресторанов и гостиниц. При входе в некоторые отели посетителей проверяют сотрудники службы безопасности или персонал, запрашивая личные данные перед допуском внутрь.

В конце июля миграционная ситуация в Сеуте резко ухудшилась из‑за масштабного прорыва границы со стороны Марокко — предположительно, в анклав проникло до 70 тысяч человек. В ответ Испания нарастила пограничный контроль и перебросила в Сеуту военные подразделения. При этом свыше 53 тысяч мигрантов позднее вернулись в Марокко. Кризис вошёл в число крупнейших в истории Сеуты и привёл к новому витку напряжённости в отношениях между Испанией и Марокко.

Ранее министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что некоторые страны ЕС заняли эгоистичную позицию на фоне миграционного кризиса в Сеуте. По его словам, ситуация в городе постепенно стабилизируется, однако Мадрид выразил обеспокоенность реакцией ряда европейских государств.