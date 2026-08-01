Создание ядерной бомбы в Сарове (Арзамас-16) — месте, связанном со святым Серафимом Саровским, — было не случайностью, а божественным замыслом. Об этом заявил патриарх Кирилл после службы в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре.

Патриарх сказал, что учёные в Сарове смогли создать оружие, «которое остановило врага и не дало ему разрушить и поработить нашу страну». По его словам, в этом проявилась «благодать и милость Божия».

«Вот таким образом, через труд учёных, инженеров, рабочих ... несомненно, явилась благодать и милость Божия над страной нашей», — сказал патриарх.

Глава РПЦ подчеркнул, что то, что всё произошло именно там, где молился святой Серафим, — не совпадение. Он также добавил, что многие учёные-физики — православные верующие и тоже считают, что создание бомбы именно в Сарове не было случайностью.

Недавно патриарх Кирилл на крестном ходе в Москве сказал, что рад, что Россию покинули те, кто не разделяет её ценности. По его словам, некоторые из уехавших уже не вернутся. Крестный ход, посвящённый Дню крещения Руси, прошёл от Успенского собора Кремля к памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади.