США введут визовые залоги до $20 тысяч для граждан 50 стран

США запускают постоянную программу визовых гарантий для граждан 50 государств. Как следует из уведомления Госдепартамента, консульские сотрудники смогут потребовать залог до 20 тысяч долларов в качестве условия выдачи визы.

Решение опирается на временный формат, который действовал с 20 августа 2025 года, и фактически продолжает пилотную схему. Пилот стартовал в августе 2025 года: залог устанавливался в диапазоне от 5 до 15 тысяч долларов для заявителей. Тогда в программу включили 50 стран, 30 из которых — африканские.

Залог, по данным ведомства, могут запросить при подаче на неиммиграционные визы категорий B-1 и B-2. Эти визы выдаются для деловых поездок и туризма. Предусмотрено, что решение вступит в силу в день публикации в федеральном реестре США — 3 августа 2026 года.

Ранее Черногория решила изменить правила въезда для граждан России и Белоруссии. Визовый режим начнёт действовать с 1 ноября 2026 года. До этого россияне и белорусы могли находиться на территории страны без визы в течение 30 дней.