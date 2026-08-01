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Регион
1 августа, 14:41

«Мышление террориста и человека войны»: В Крыму ответили на слова Зеленского о полуострове

Константинов назвал слова Зеленского о статусе Крыма мышлением террориста

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский мыслит как террорист и негодяй. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя заявление лидера Киева о полуострове.

По словам парламентария, Зеленский продолжает «спекулировать на теме Крыма» и игнорирует позицию жителей.

«Это мышление негодяя, наплевавшего на права крымского народа, террориста и человека войны. Крымэто исконно русская земля», — приводит слова Константинова РИА «Новости».

По его словам, Зеленский бы не стал касаться этой темы, если бы учил историю. Константинов добавил, что главарь Киева воспринимает всё через призму войны, мир ему не нужен.

Планов нет, претензии остались: В Госдуме высмеяли заявление Зеленского о Крыме
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Ранее Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил, что у Киева пока нет чёткой стратегии по возвращению Крыма.

Напомним, Крым стал регионом РФ по итогам референдума в марте 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя. 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии в РФ республики.

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Дарья Денисова
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