МИД Литвы планирует вызвать представителя российской дипмиссии

МИД Литвы планирует вызвать российского дипломатического представителя в Вильнюсе из-за событий вокруг Украины. Об этом в субботу сообщил глава литовского внешнеполитического ведомства Кястутис Будрис.

Ранее Минобороны Литвы сообщило о передвижении техники НАТО у границ России. В ведомстве уверяют, что В оборонном ведомстве подчеркнули, что такие передислокации носят регулярный характер и направлены на повышение уровня боеготовности как национальных вооружённых сил, так и всего Североатлантического альянса.