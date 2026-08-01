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1 августа, 14:33

МИД Литвы планирует вызвать представителя российской дипмиссии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergio Delle Vedove

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergio Delle Vedove

МИД Литвы планирует вызвать российского дипломатического представителя в Вильнюсе из-за событий вокруг Украины. Об этом в субботу сообщил глава литовского внешнеполитического ведомства Кястутис Будрис.

«Сегодня МИД Литвы вызовет представителя России в Вильнюсе», — написал министр в соцсети X.

Должность временного поверенного в делах России в Литве занимает Александр Ёлкин.

Ранее Минобороны Литвы сообщило о передвижении техники НАТО у границ России. В ведомстве уверяют, что В оборонном ведомстве подчеркнули, что такие передислокации носят регулярный характер и направлены на повышение уровня боеготовности как национальных вооружённых сил, так и всего Североатлантического альянса.

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Никита Никонов
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