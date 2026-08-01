Telegraph: УЕФА отстранит Инфантино, если он сам не уйдёт

УЕФА намерен добиться отстранения Джанни Инфантино от должности президента ФИФА, если он сам не покинет пост. Об этом сообщает газета The Telegraph.

По данным издания, для смещения главы мировой федерации планируется запустить процедуру вотума недоверия. Эту инициативу готовы поддержать все 55 национальных ассоциаций, входящих в состав УЕФА. Для формального запуска механизма союзу достаточно иметь в распоряжении голоса 43 стран из 211 членов ФИФА.

Ранее УЕФА обвинил руководство ФИФА в утрате доверия со стороны мирового футбольного сообщества. В организации напомнили, что в 2016 году Джанни Инфантино при вступлении в должность обещал сделать работу федерации максимально прозрачной. Он также подчёркивал, что все средства ФИФА принадлежат национальным ассоциациям. По мнению УЕФА, эти обязательства так и остались невыполненными.