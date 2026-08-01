Топор XV века нашли на месте Борисоглебского храма в Новгороде
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На месте Борисоглебского храма в Великом Новгороде археологи обнаружили хорошо сохранившийся топор XV века. Рядом также нашли старинные монеты и украшения. Об этом сообщает пресс-служба Новгородского музея-заповедника.
Артефакт извлекли из земли 31 июля. По предварительной версии, инструмент могли использовать во время перестройки церкви. В Средние века такие орудия были незаменимы для строителей. Их применяли в том числе при возведении и ремонте каменных сооружений.
Сейчас специалисты добрались до культурных слоёв, сформировавшихся ещё до появления Борисоглебского храма в XII веке. Предметов этого периода пока немного, однако среди них встречаются вещи, принадлежавшие людям с высоким статусом.
Изучение монет и украшений поможет исследователям понять, как осваивалась территория будущего Новгородского кремля. Находки также могут раскрыть новые подробности о раннем этапе истории города.
Ранее углубиться на этом участке учёным не удалось. Предыдущие работы пришлось остановить из-за начала Великой Отечественной войны и приближения немецких войск к Новгороду. Исследования на Борисоглебском раскопе продолжаются.
В июле археологи нашли на Троицком раскопе в Великом Новгороде коллекцию предметов, которой мог пользоваться средневековый ювелир. Среди артефактов оказались украшения и инструменты, позволяющие восстановить детали жизни горожан XII века.
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