У российской аспирантки в грузинском СИЗО случился гипертонический криз

У аспирантки из России, задержанной в Грузии, диагностировали предынфарктное состояние прямо в следственном изоляторе. Информацию об этом распространил Telegram-канал «База».

У 54-летней Татьяны Курашкевич, эксперта в сфере международной торговли, случился гипертонический криз в камере. За время заключения самочувствие Курашкевич резко ухудшилось. Тюремный медик зафиксировал у неё гипертонию, преддиабетное состояние и общую слабость. Кроме того, врач указал на необходимость проведения операции по удалению опорной пластины из голеностопа.

По сведениям правозащитников, необходимые лекарства и своевременную медицинскую помощь женщина не получает. Очередное обострение произошло 16 июля, когда был зафиксирован гипертонический криз, фактически означающий предынсультное состояние.

Ситуацию усугубляют и условия содержания. В камере нарушены нормативы площади — на человека приходится менее трёх метров, полностью отсутствуют вентиляция и ежедневные прогулки, хотя грузинское законодательство гарантирует один час на свежем воздухе каждый день. Правозащитник Иван Мельников уже обратился в Международный комитет Красного Креста, указав на несоблюдение норм международного права и стандартов заключения. В организации сообщили, что приняли заявку в работу.

Напомним, аспирантка МГИМО Татьяна Курашкевич была задержана в тбилисском аэропорту по запросу Интерпола в июне. Причиной стали уголовные претензии со стороны США, где 54-летнюю предпринимательницу подозревают в участии в схемах по поставкам авиационных комплектующих в Россию в обход санкций, а также в финансовых и иных экономических нарушениях. После задержания Курашкевич поместили под стражу, и сейчас решается вопрос о её экстрадиции в Соединённые Штаты. Тем временем, по словам вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, состояние здоровья женщины в СИЗО ухудшилось: она не получает необходимых лекарств и должного медицинского наблюдения.