Эксперт заявил о работе российской спутниковой сети «Рассвет» над Украиной

Российская спутниковая система «Рассвет» уже обеспечивает связь над территорией Украины минимум два часа в сутки, заявил эксперт по спутниковой связи Владимир Степанец в интервью украинскому изданию «Милитарный».

По его словам, сейчас на орбите находятся 12 из 16 спутников этой системы. Ещё три аппарата, как утверждается, постепенно выводятся на рабочую высоту около 550 километров. Он подчёркивает, что уже сформирована орбитальная группировка, которая дважды в сутки создаёт зоны плотного покрытия.

Эксперт заявил, что спутники «Рассвет» уже обеспечивают достаточно устойчивое покрытие в период прохождения над нужным районом.

Ранее стало известно, что российская система радиоэлектронного подавления «Волна купол гарант», по данным эксперта Дмитрия Кузякина, способна временно нарушать работу спутниковой группировки Starlink. Комплекс не повреждает аппараты, но может блокировать связь между спутниками и наземными терминалами на время воздействия.