Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 15:53

Замглавы «Газпром энергохолдинг — закупки» Моисеенко арестовали по делу о взятке

Статуя Фемиды — богини правосудия — на здании Верховного суда России в Москве. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E. O.

Статуя Фемиды — богини правосудия — на здании Верховного суда России в Москве. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E. O.

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил в СИЗО заместителя генерального директора по корпоративной защите «Газпром энергохолдинг — закупки» Игоря Моисеенко. Его обвиняют в получении взятки, следует из электронной картотеки инстанции.

«Ходатайство об избрании меры пресечения удовлетворено 01.08.2026», — говорится в сообщении.

Близкий друг Тимура Иванова получил восемь лет колонии по делу о взятках
Близкий друг Тимура Иванова получил восемь лет колонии по делу о взятках

Ранее суд арестовал гендиректора вышеуказанного подразделения «Газпроса» Игоря Мазина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Газпром
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar