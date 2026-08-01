Замглавы «Газпром энергохолдинг — закупки» Моисеенко арестовали по делу о взятке
Статуя Фемиды — богини правосудия — на здании Верховного суда России в Москве. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E. O.
Замоскворецкий районный суд Москвы отправил в СИЗО заместителя генерального директора по корпоративной защите «Газпром энергохолдинг — закупки» Игоря Моисеенко. Его обвиняют в получении взятки, следует из электронной картотеки инстанции.
«Ходатайство об избрании меры пресечения удовлетворено 01.08.2026», — говорится в сообщении.
Ранее суд арестовал гендиректора вышеуказанного подразделения «Газпроса» Игоря Мазина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
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