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Регион
1 августа, 16:28

«Прикрываются местными»: Оператор «Орлана» рассказал о подлой тактике ВСУ в зоне СВО

Оператор БПЛА рассказал, как ВСУ прикрываются мирным населением во время боёв

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Старший оператор разведывательного БПЛА «Орлан-10» с позывным Скиталец заявил ТАСС, что украинские военные используют жилые дома для размещения пунктов управления беспилотниками.

По его словам, такие объекты находятся в местах, где продолжают жить гражданские. Военнослужащий назвал это одной из применяемых ВСУ схем.

«Это стандартная их схема натовская — прятаться и прикрываться местными жителями, населением», — сказал оператор.

Он также заявил, что российские военные стараются учитывать присутствие мирных жителей и избегать нанесения им вреда. По словам Скитальца, в некоторых случаях военнослужащие помогали выводить детей из опасных районов.

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Ранее стало известно, что каждый пятый военный ВСУ якобы числится пропавшим без вести. В материале утверждается, что на фоне конфликта в украинском обществе растёт напряжённость, а число небоевых потерь среди военнослужащих остаётся высоким.

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Дарья Денисова
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