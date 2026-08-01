Старший оператор разведывательного БПЛА «Орлан-10» с позывным Скиталец заявил ТАСС, что украинские военные используют жилые дома для размещения пунктов управления беспилотниками.

По его словам, такие объекты находятся в местах, где продолжают жить гражданские. Военнослужащий назвал это одной из применяемых ВСУ схем.

«Это стандартная их схема натовская — прятаться и прикрываться местными жителями, населением», — сказал оператор.

Он также заявил, что российские военные стараются учитывать присутствие мирных жителей и избегать нанесения им вреда. По словам Скитальца, в некоторых случаях военнослужащие помогали выводить детей из опасных районов.

Ранее стало известно, что каждый пятый военный ВСУ якобы числится пропавшим без вести. В материале утверждается, что на фоне конфликта в украинском обществе растёт напряжённость, а число небоевых потерь среди военнослужащих остаётся высоким.