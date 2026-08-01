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1 августа, 15:54

Штурмовые отряды идут вперёд: Белоусов сообщил о продвижении Армии России на Запорожье

Белоусов: 37-я гвардейская бригада продвигается на Запорожском направлении

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Подразделения 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады уверенно продвигаются на Запорожском направлении. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов в телеграмме по случаю освобождения села Любицкое.

В своём обращении глава ведомства подчеркнул, что штурмовые группы действуют слаженно. Это позволяет соединению шаг за шагом отбрасывать врага с занимаемых позиций.

Белоусов отметил, что бригада выполняет боевые задачи на самых сложных участках. Несмотря на ожесточенное сопротивление, военнослужащие каждый день приближают общую победу.

Освобождение Любицкого стало очередным подтверждением стойкости и отваги личного состава. Министр выразил уверенность, что этот успех войдёт в историю ратных подвигов соединения.

Память о тех, кто отдал жизни в борьбе за национальные интересы, будет жить вечно, подчеркнул Белоусов. Как сказано в телеграмме, их имена всегда останутся примером безграничной любви к Родине.

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Никита Никонов
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