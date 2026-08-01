900 кг взрывчатки и жилой дом: Стало известно о последствиях удара по Кешму

Газета The New York Times сообщила, что удар по жилому дому на иранском острове Кешм мог быть нанесён американской авиабомбой Mark-84. Издание пришло к такому выводу после анализа видео, фотографий и спутниковых снимков.

Боеприпас весом около 900 килограммов применили во время атаки в четверг. Газета отмечает, что на это указывают размер воронки и обнаруженные фрагменты вооружения.

После удара под завалами находились люди. По информации властей страны, погибли глава семьи, его жена и двухлетний ребёнок, ещё двоих детей удалось спасти. В публикации также говорится, что произошедшее вызвало вопросы о выборе целей и применяемых вооружений в ходе американской военной кампании против Ирана.

Представитель Центрального командования ВС США Тим Хокинс заявил, что обстоятельства случившегося расследуются. Официальные выводы по итогам проверки пока не опубликованы.

Остров Кешм неоднократно оказывался в центре эскалации между США и Ираном. В июне американское Центральное командование сообщало об ударах по объектам на острове, включая радиолокационные установки. По версии Пентагона, целью были объекты, связанные с военной активностью Ирана.