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1 августа, 16:39

Аэропорт Сочи временно не принимает и не отправляет авиарейсы

Аэропорт Сочи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockphotoVideo

Аэропорт Сочи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockphotoVideo

Временные ограничения на приём и выпуск авиарейсов ввели в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Меры принимаются в целях обеспечения безопасности полётов.

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

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Ранее сегодня ограничения уже вводили в семи аэропортах России. Речь идёт о воздушных гаванях Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Самары и Чебоксар.

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Матвей Константинов
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