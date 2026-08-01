Аэропорт Сочи временно не принимает и не отправляет авиарейсы

Временные ограничения на приём и выпуск авиарейсов ввели в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Меры принимаются в целях обеспечения безопасности полётов.

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня ограничения уже вводили в семи аэропортах России. Речь идёт о воздушных гаванях Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Самары и Чебоксар.