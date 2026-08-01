Загадка длиной в век: Российские учёные раскрыли тайны редкого минерала

Российские учёные впервые почти за сто лет провели современный химический анализ минерала, близкого к ашкрофтину. Исследование позволило уточнить его состав и особенности кристаллической структуры. Об этом пишет РИА «Новости».

О результатах работы рассказал генеральный директор Кольского научного центра РАН академик Сергей Кривовичев. По его словам, исходный минерал ашкрофтин впервые обнаружили в Гренландии на редкоземельном месторождении, а последний полноценный химический анализ проводили ещё в 1924 году.

«Минерал был открыт изначально в Гренландии на редкоземельном месторождении. Последний химический анализ этого минерала был сделан в 1924 году, после этого были некоторые дополнительные исследования. Я говорю о минерале, который называется ашкрофтин. Мы нашли минерал очень похожий и в первый раз, по сути дела, за 100 лет сделали новый химический анализ», — рассказал Кривовичев.

Исследователи установили, что найденный образец сочетает редкие земли и пористые наноскопические трубки. Такое строение, по мнению специалистов, представляет особый интерес для современной минералогии.

При этом учёные пока не определили окончательно, является ли находка разновидностью ашкрофтина, полностью идентичным ему минералом или новым видом. Дополнительные исследования должны помочь ответить на этот вопрос.

Специалисты отмечают, что редкость вещества в породах Хибинского горного массива не позволяет говорить о его практической ценности для промышленности. Однако для науки открытие может иметь большое значение.

В Хибинском массиве на Кольском полуострове ранее уже находили редкие минералы, которые помогали учёным изучать процессы формирования земной коры. Исследователи отмечали, что этот регион остаётся одним из важнейших центров изучения редкоземельных элементов.