Водитель грузовика ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Водитель грузовика пострадал при атаке дрона ВСУ в селе Орловка Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Большегруз также получил повреждения.

«FPV-дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль. Пострадал водитель. Мужчину с осколочным ранением живота бригада скорой транспортирует в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Необходимая медицинская помощь оказывается», — говорится в сообщении.

Ранее пять человек пострадали при ударе ВСУ по Горловке под Донецком. Среди них — четверо врачей. У всех диагностированы травмы разной степени тяжести.