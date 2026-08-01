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Регион
1 августа, 17:03

Водитель грузовика ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Водитель грузовика пострадал при атаке дрона ВСУ в селе Орловка Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Большегруз также получил повреждения.

«FPV-дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль. Пострадал водитель. Мужчину с осколочным ранением живота бригада скорой транспортирует в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Необходимая медицинская помощь оказывается», — говорится в сообщении.

Один человек пострадал при ударах ВСУ по Белгородской области
Один человек пострадал при ударах ВСУ по Белгородской области

Ранее пять человек пострадали при ударе ВСУ по Горловке под Донецком. Среди них — четверо врачей. У всех диагностированы травмы разной степени тяжести.

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Матвей Константинов
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