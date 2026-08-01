Огурец всему голова: В Суздале начался двухдневный праздник в честь овоща

В Суздале стартовал 24-й Праздник Огурца, который впервые в истории растянули на два дня. Масштабное действо открылось на территории Музея деревянного зодчества огромным хороводом, символизирующим единство всех собравшихся гостей.

Из-за рекордного наплыва посетителей Владимиро-Суздальский музей-заповедник в этом году удвоил программу. Гостей ждут конкурсы на интуицию, огуречный жонглёр и «Малосольные танцы». Для детей подготовили анимационные зоны: с помощью проекта «Мульти-Россия» и героя «Смешариков» Копатыча юные посетители знакомятся со сказками Золотого кольца. Вечером первого дня на стенах Архиерейских палат Кремля покажут премьеру аудиовизуального шоу, вдохновлённого азбукой Александра Бенуа.

Музыкальная программа также разделена. В пятницу на сцене звучат фолк-коллективы во главе со Slaveta и Владой Miravi, а закрывается вечер диджей-сетом Beat/овка. Во второй день выступят «КоленкорЪ» и GUMA. Главной гастрономической изюминкой станет кулинарное путешествие, где три шефа представят три разные кулинарные культуры с огурцом в главной роли.

Ранее сообщалось, что на российском рынке продовольствия зафиксировано заметное снижение цен на ряд продуктов, лидером по темпам удешевления стали свежие огурцы. За месяц они потеряли в цене более 14%. По данным аналитиков, в первую неделю июля средняя стоимость огурцов оказалась на 14,2% ниже, чем в начале июня. Именно этот продукт продемонстрировал наиболее резкое падение среди основных категорий.