«Украина может измениться навсегда»: В Египте оценили сценарий после конфликта

Заявление президента России Владимира Путина о возможном будущем Украины стало предметом анализа египетской газеты Almasry Alyoum. Издание рассмотрело сценарий, при котором страна может столкнуться с угрозой потери территориального единства после завершения конфликта.

Автор публикации отметил, что само по себе высказывание российского лидера не означает наличие конкретного плана раздела Украины. Однако, по мнению газеты, оно поднимает вопрос о сохранении нынешних границ и устойчивости государственных институтов.

«Само по себе это заявление, разумеется, не означает наличие практического плана раздела Украины. Однако оно ставит под сомнение окончательность её границ и поднимает вопрос о том, сможет ли страна сохранить территориальную целостность и государственное единство по окончании текущего конфликта», — говорится в материале.

По версии издания, одним из факторов, способных повлиять на ситуацию, может стать серьёзный кризис внутри страны. Среди возможных причин авторы называют последствия боевых действий, ослабление оборонного потенциала и экономические трудности.

В публикации также утверждается, что прекращение западной поддержки может усилить внутренние проблемы Украины. Авторы считают, что это способно привести к росту противоречий внутри политической элиты и появлению региональных сепаратистских настроений.

При этом сценарий дальнейшего развития событий остаётся предметом оценок и прогнозов. Официальных решений о возможном изменении границ Украины не принималось.

В июле Life.ru писал о международных контактах по украинскому урегулированию. В частности, сообщалось о переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которых стороны обсуждали ситуацию вокруг конфликта и возможные пути его завершения.