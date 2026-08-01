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Регион
1 августа, 17:36

За день ПВО уничтожила 152 БПЛА над регионами Россиии

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

Российские системы ПВО за двенадцать часов уничтожили 152 украинских беспилотника над территорией страны и двумя морскими акваториями. Сводку за день опубликовало Министерство обороны РФ.

Перехват дронов самолётного типа вёлся дежурными расчётами в период с 08:00 до 20:00 по Москве. Воздушные цели подавляли в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской и Тульской областями. Также удары отражали над Крымом, Башкортостаном, Краснодарским краем, Азовским и Чёрным морями.

ПВО сбила четыре беспилотника на подлёте к Москве
ПВО сбила четыре беспилотника на подлёте к Москве

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 743 украинских беспилотника самолётного типа. Кроме того, расчётами ПВО были сбиты 15 управляемых авиационных бомб. Другие подробности о типах воздушных целей и географии их уничтожения в данной части сводки не раскрываются.

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Юлия Сафиулина
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