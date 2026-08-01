Столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Столичный аэропорт Внуково приостановил приём и отправку воздушных судов, перейдя на работу по согласованию. Ограничения на использование воздушного пространства введены для обеспечения безопасности полётов.

Пассажирам рекомендуется уточнять актуальный статус своих рейсов с помощью онлайн-табло на официальном сайте авиагавани.

Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на приём и отправку воздушных судов сразу в семи российских аэропортах. Ограничения действуют в Бугульме, Казани, Нижнекамске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Самаре и Чебоксарах. В регуляторе уточнили, что воздушные гавани временно прекратили обслуживание рейсов, однако причины введения данных мер не раскрываются.