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1 августа, 19:04

«У меня из-под ног ушла почва»: Боня в слезах прокомментировала гибель Пурджи, который «изменил её мир»

Боня в слезах высказалась о гибели Пурджи, с которым собиралась в экспедицию

Виктория Боня и альпинист Нирмал Пурджа. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/victoriabonya

Виктория Боня и альпинист Нирмал Пурджа. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/victoriabonya

Виктория Боня в слезах прокомментировала гибель знаменитого непальского альпиниста Нирмала Пурджи, известного как Нимс. Телезвезда в личном блоге призналась, что потеряла не просто друга, а человека, который полностью изменил её восприятие мира.

Боня в слезах прокомментировала гибель Пурджи. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/victoriabonya

«Ушёл человек, который изменил не только мир альпинизма, он изменил мой мир тоже. У меня из-под ног ушла почва. Потом пришло осознание, что смерть — та же жизнь, и нужно ценить то, что мы имеем сейчас. <…> Такие люди приходят редко и уходят быстро», — рассказала Боня.

По словам Бони, известие о том, что Нимс попал под лавину в горах, выбило у неё почву из-под ног. Она рассказала, что именно с этим опытнейшим профессионалом планировала отправиться в будущем году в опаснейшую экспедицию на вершину К2, так как была абсолютно уверена в его надёжности. Достигнуть с ним ни одной высоты она так и не успела, однако альпинист стал для неё наставником и человеком, который никогда бы не оставил в беде.

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Напомним, легендарный непальский альпинист Нирмал Пурджа погиб на 44-м году жизни в результате схода лавины при восхождении на пакистанский Броуд-Пик. Жертвами стихии вместе с Пурджей стали его напарники и проводники Пур Бахадур Гурунг и Нима Шерпа. Незадолго до гибели альпинист делился в соцсетях планами, упомянув, что текущая экспедиция не входила в его изначальные намерения, однако появился шанс установить новое достижение.

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Юлия Сафиулина
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