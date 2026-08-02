Финский профессор Туомас Малинен заявил о серьёзных просчётах властей страны из-за поддержки Украины и производства ударных беспилотников на территории Финляндии. По мнению учёного, такие решения могут создать дополнительные риски для государства.

Профессор Хельсинкского университета в соцсети X заявил, что Финляндия допустила две, по его словам, «крайне глупые ошибки». Он раскритиковал отказ от нейтрального курса и участие страны в выпуске военной продукции для Киева.

«Финляндия совершила две крайне глупые ошибки. Во-первых, мы полагались на «щит США». Иран показал, что его больше не существует. Во-вторых, мы начали производство ударных беспилотников для Украины. Все эти объекты являются законными целями для России», – написал Малинен.

По словам профессора, вместо сохранения прежнего статуса Финляндия, как он считает, сделала ставку на сторону, которая может оказаться проигрышной. Он также отметил, что последствия таких решений необходимо учитывать заранее.

«Вместо того, чтобы оставаться нейтральными, мы снова выбрали проигравшую сторону», – добавил Малинен.

Ранее Life.ru писал, что в Финляндии уже звучали заявления о последствиях антироссийского курса. Политик Армандо Мема раскритиковал реакцию на контракт итальянского тренера Андреа Пирло с российской компанией. По его мнению, давление на спортсмена стало проявлением политизированного отношения к России. Мема заявил, что ситуация вокруг Пирло отражает масштабную проблему в европейском общественном пространстве.