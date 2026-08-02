Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 21:17

Президент Словении Пирц-Мусар попала в ДТП, возвращаясь из отпуска

Наташа Пирц-Мусар. Обложка © ТАСС / АР / Geert Vanden Wijngaert

Наташа Пирц-Мусар. Обложка © ТАСС / АР / Geert Vanden Wijngaert

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар получила лёгкие травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло во время возвращения из отпуска в Хорватии. Об этом сообщило Радио телевидение Словении со ссылкой на канцелярию главы государства.

По имеющейся информации, авария произошла в пятницу вечером в тоннеле Кастелец. После происшествия президент провела ночь в больнице города Изола, а затем была выписана домой. Отмечается, что сейчас она чувствует себя хорошо.

Как сообщили в полиции города Копер, участниками ДТП стали два служебных автомобиля, сопровождавшие кортеж охраняемого лица на приморской автомагистрали. Обстоятельства аварии устанавливаются.

14-летний подросток погиб в ДТП с мопедом на Урале
14-летний подросток погиб в ДТП с мопедом на Урале

Ранее на 30-м километре МКАД произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого один человек погиб. Ещё трое пострадавших госпитализированы с травмами.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • словения
  • ДТП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar