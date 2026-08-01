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Регион
1 августа, 20:09

«Балтика» впервые в истории обыграла московское «Динамо»

Обложка © Telegram / ФК «Балтика»

Обложка © Telegram / ФК «Балтика»

Калининградская «Балтика» одержала историческую победу над московским «Динамо» во втором туре Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу балтийцам принесли точные удары Николая Титкова (57-я минута) и Брайана Хиля, который реализовал пенальти на 74-й минуте. Единственный мяч у гостей забил Артур Гомес (76).

Матч стал особенным для голкипера Евгения Латышонка, который впервые сыграл за «Балтику» после возвращения в клуб. До этого его последний матч в РПЛ состоялся в августе 2025 года, когда он защищал цвета петербургского «Зенита».

Эта победа стала первой для «Балтики» над московским «Динамо» в официальных встречах. До этого калининградский клуб девять раз уступал сопернику и пять матчей завершил вничью.

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В первом туре «Балтика» проиграла в гостях московскому ЦСКА. Матч закончился со счётом 2:1. Для ЦСКА эта игра стала первой официальной после утверждения Дмитрия Игдисамова в роли главного тренера.

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Артём Гапоненко
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