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1 августа, 20:31

Фёдоров отказался конкурировать с Зеленским на выборах во время СВО

Михаил Фёдоров. Обложка © ТАСС / AP / Dan Bashakov

Михаил Фёдоров. Обложка © ТАСС / AP / Dan Bashakov

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров заявил, что не намерен превращаться в политического соперника Владимира Зеленского в период боевых действий. Экс-глава ведомства подчеркнул, что не хочет, чтобы его имя использовали в политической борьбе.

В интервью The New York Times Фёдоров заявил, что не планирует создавать оппозицию действующему лидеру Украины, пока продолжается конфликт.

«Я не хочу, чтобы эта ситуация искусственно втянула меня в политику», – сказал он.

По данным издания, украинские аналитики ранее связывали отставку Фёдорова с возможными политическими рисками для Зеленского. В Киеве предполагали, что бывший министр мог стать одним из потенциальных участников будущей президентской кампании.

Фёдоров также отметил, что не собирается поддерживать акции с требованиями вернуть его на прежний пост. По его словам, он хочет дистанцироваться от любых попыток превратить ситуацию вокруг его увольнения в политический проект.

«Я не буду вступать в политическую оппозицию против Зеленского, пока идут боевые действия», – заявил бывший министр.

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Ранее Life.ru писал, что вокруг отставки Михаила Фёдорова появились версии о возможной политической подоплёке. Украинский журналист Владимир Бойко утверждал, что причиной могли стать разговоры о будущем президентском проекте экс-министра и его контакты с грантовыми активистами. По его словам, в украинской политике также обострилась борьба вокруг компаний, связанных с производством беспилотников и распределением военного бюджета.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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