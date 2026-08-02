«Балтика» в перерыве матча против «Динамо» объявила о трансфере Муйоколо

Французский защитник Лорис Муйоколо стал игроком калининградской «Балтики». О переходе футболиста клуб объявил в перерыве матча второго тура Российской премьер-лиги против московского «Динамо».

«Балтика» объявила о трансфере Муйоколо. Видео © Telegram / ФК «Балтика»

Соглашение с 25-летним игроком рассчитано до 30 июня 2030 года. В сезоне-2025/26 Муйоколо выступал за «Гренобль» во французской Лиге 2, где провёл 29 матчей.

Ранее защитник представлял французские клубы «Родез», «Бур-ан-Брес» и «Лорьян», воспитанником которого он является.

В день объявления трансфера «Балтика» одержала историческую победу над московским «Динамо» в матче РПЛ со счётом 2:1. Калининградцы впервые в официальной встрече обыграли столичный клуб, до этого девять раз уступив ему и пять раз сыграв вничью.