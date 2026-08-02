Экономика Германии может перейти к более активному росту в ближайшие годы. Согласно прогнозу аналитиков, который приводит Bloomberg, ВВП страны в 2027 году увеличится на 1,1%.

В агентстве отметили, что последние данные по промышленному производству во втором квартале оказались лучше ожиданий специалистов. Это позволило экспертам подготовить наиболее позитивные оценки за последнее время.

Одними из факторов возможного восстановления называют крупные инвестиции в инфраструктуру и оборонный сектор, а также проводимые в стране реформы. По прогнозу Bloomberg, рост немецкого ВВП в 2026 году может составить 0,9%, а в 2028 году — 1,2%.

Ранее лидер немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что стране необходимо пересмотреть политику в отношении российских энергоносителей. По её словам, доступ к дешёвым нефти и газу из России ранее был одним из факторов конкурентоспособности немецкой промышленности.