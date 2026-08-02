Гул за стеной и шумный лифт: Как выбрать тихий номер в гостинице до заселения

Гул за стеной способен испортить даже самый долгожданный отпуск, однако избежать неприятного сюрприза можно ещё до получения ключей от номера. Эксперт по акустическим решениям Галина Погарцева рассказала Life.ru, на какие детали стоит обратить внимание ещё на этапе выбора гостиницы.

По словам специалиста, источники шума в гостиницах во многом совпадают с теми, что встречаются в обычных жилых домах. Согласно опросу РОКВУЛ, 30% людей чаще всего жалуются на шум от соседей сверху или снизу, ещё 18% — на шум от соседей за стеной. Однако в отелях к этим источникам добавляются рестораны, лобби-бары, длинные коридоры с твёрдым покрытием, лифты, конференц-залы, фитнес-зоны и системы кондиционирования.

Акустический комфорт в гостиничных комплексах не ограничивается звукоизоляцией между номерами, а распространяется на архитектуру общественных пространств в целом. При проектировании и отделке лобби, ресторанов, коридоров необходимо предусматривать физику распространения звука и, где необходимо, устанавливать специальные шумопоглощающие панели на потолок и/или стены. Галина Погарцева Эксперт по акустическим решениям

Эксперт советует внимательно изучать отзывы постояльцев. Если люди лишь изредка упоминают «небольшую слышимость» или пишут, что «немного шумновато», это может быть случайностью. Но регулярные комментарии вроде «слышно абсолютно всё» или «спать невозможно», встречающиеся у разных гостей в течение последних нескольких месяцев, уже говорят о системной проблеме со звукоизоляцией.

Перед бронированием специалист рекомендует уточнить у администрации отеля или турагента, когда в гостинице проводился последний ремонт, затрагивал ли он весь комплекс, есть ли в номерах шумоизоляция и какие материалы использовались. По её словам, наиболее эффективно работают системы на основе каменной ваты с хаотичным расположением волокон. Однако важен и правильный монтаж — без зазоров и пустот, иначе добиться нужного эффекта не получится.

«Если у вас есть возможность выбрать номер заранее, обратите внимание на варианты, которые не соседствуют с баром, лифтом, лестницей или техническими помещениями — рядом с ними обычно громче всего. Также стоит уточнить, куда выходят окна номера: с видом на улицу почти наверняка будут более шумными, а те, что смотрят во двор, — обычно тише», — подчеркнула эксперт.

По словам Погарцевов, на эти моменты стоит обратить внимание при заселении и попросить администрацию подобрать вариант, который будет соответствовать вашим предпочтениям по уровню шума. Если уже в номере вы поняли, что акустика вас не устраивает, не стоит стесняться просить о замене — проблема никуда не исчезнет, а отдых в некомфортном месте может быть испорчен.

Ранее Life.ru писал, что летний отпуск приносит не только новые впечатления, но и дополнительные нагрузки на организм, поэтому к поездке стоит готовиться заранее. Врачи напоминают, что особое внимание во время отдыха нужно уделять питьевому режиму, защите от солнца, профилактике тромбозов при длительных перелётах и соблюдению правил интимной гигиены. Именно такие простые меры помогают сохранить здоровье и не испортить отпуск неожиданными проблемами.