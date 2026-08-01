«Перемена картинки»: Каким знакам зодиака нужно задуматься об отпуске осенью 2026 года

Осенью 2026 года Ракам, Весам и Козерогам стоит запланировать отпуск, считает таролог и нумеролог Виктория Крылова. По её мнению, представителям этих знаков смена обстановки поможет избежать эмоционального и рабочего переутомления.

«Карты говорят: вам нужна перемена картинки до 20 сентября, желательно к морю или большим озерам, чтобы смыть накопившуюся усталость», — подчеркнула мистик.

Весам эксперт посоветовала отдохнуть в октябре, отправившись с близким человеком в красивый город или на ретрит. По её мнению, новые впечатления, прогулки и смена привычной среды позволят справиться с осенней хандрой.

Козерогам важно взять несколько свободных дней во второй половине ноября и провести их без интернета в лесу или горах. Такой отдых поможет восстановиться после высокой рабочей нагрузки перед Новым годом, полагает собеседница «Москвы 24».

Ранее врач назвала 5 важных моментов, о которых нельзя забывать в отпуске. Летом привычный режим жизни часто меняется из-за поездок и смены климата. Жара, перелёты, изменение питания и физической нагрузки могут спровоцировать неприятные последствия.