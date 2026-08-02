Премьер Таиланда: Экспаты чаще туристов становятся жертвами преступников

Жертвами тяжких преступлений против иностранцев в Таиланде чаще становятся не туристы, а экспаты, которые постоянно живут в стране. Об этом заявил премьер-министр государства Анутхин Чанвиракун во время общения с журналистами в Паттайе, сообщает The Nation Thailand.

«Причина, видимо, в том, что экспаты чаще выходят за рамки обустроенных для туристов зон проживания, питания и зон развлечений», — указал он.

По словам премьера, в туристических районах власти уделяют повышенное внимание безопасности иностранцев. Правоохранительные органы следят за порядком, а условия в популярных местах отдыха рассчитаны на короткое пребывание путешественников.

Премьер добавил, что анализ ситуации показывает, почему именно экспаты чаще оказываются среди пострадавших. По его словам, они живут в Таиланде как дома, но не всегда способны оценить возможные риски так же, как местные жители. Чанвиракун назвал преступления против иностранцев «страшной трагедией» и «позором» для Таиланда.

Ранее Анутхин Чанвиракун заявил, что подозреваемые в убийстве российских граждан, брата и сестры Назимовых, получат самое строгое наказание. Премьер отметил, что власти добиваются привлечения виновных к ответственности.