Премьер Франции заявил, что лесные пожары удалось взять под контроль

Французские власти заявили, что масштабные лесные пожары, охватившие юг страны в июле, в целом удалось взять под контроль. При этом правительство не исключает новых мер, если ситуация вновь начнёт стремительно ухудшаться.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил, что на сегодняшний день обстановка с природными пожарами остаётся управляемой. По его словам, оперативные службы продолжают внимательно следить за развитием событий в наиболее уязвимых районах.

«В целом на сегодняшний день пожары в нашей стране под контролем», – заявил глава правительства, слова которого приводит газета Le Figaro.

Особое внимание власти продолжают уделять департаменту Жиронда, где ранее сложилась наиболее напряжённая ситуация. По оценке Лекорню, сейчас обстановка в этом регионе стала заметно стабильнее, однако при необходимости правительство готово оперативно усилить меры по борьбе с огнём.

По данным французских СМИ, с начала года лесные пожары уничтожили во Франции уже около 117 тысяч гектаров природных территорий, что стало одним из самых тяжёлых сезонов за последние годы.

Ранее Life.ru писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал восстановить регионы, пострадавшие от крупнейших лесных пожаров. Во время пика стихии из наиболее опасных районов были эвакуированы почти 200 тысяч человек, а к тушению привлекли более тысячи пожарных и десятки единиц авиации. Французский лидер также поблагодарил несколько европейских стран, направивших технику и специалистов для борьбы с огнём.