Путин поздравил железнодорожников и отметил роль отрасли в развитии России

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с Днём железнодорожника. Он отметил вклад специалистов в развитие одной из стратегически важных отраслей страны.

Глава государства напомнил, что в этом году исполняется 175 лет первой железной дороге общегосударственного значения, которая связала Москву и Санкт-Петербург. По его словам, этот проект стал основой для создания крупной транспортной системы России и помог развитию экономики.

Поздравление Владимира Путина с Днём железнодорожника. Видео © Кремль

«Железные дороги России стали в нашей стране одним из символов надёжности и прогресса», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что железнодорожники сохраняют важную роль и сегодня. Он отметил их участие в обеспечении перевозок, развитии инфраструктуры, внедрении цифровых технологий и строительстве первой российской высокоскоростной магистрали.

«Мы гордимся достижениями, свершениями и победами многих поколений ваших предшественников», — добавил президент.

Путин поблагодарил работников отрасли за профессионализм, ответственность и преданность своей профессии.

Ранее Владимир Путин провёл встречу в Кремле с главой РЖД Олегом Белозёровым. Стороны обсудили работу компании в первой половине 2026 года, включая финансовые результаты и основные показатели деятельности. Отдельное внимание уделили ситуации с грузовыми перевозками и восстановлению объёмов грузооборота.