Владимир Зеленский вновь обратился к западным союзникам с призывом ускорить военную помощь Украине. На этот раз глава киевского режима заявил, что партнёры не передают Киеву ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, хотя они, по его словам, имеются в наличии.

В своём телеграм-канале Зеленский подчеркнул, что Украине необходимы дополнительные пакеты вооружений, а ключевым фактором сейчас является политическая воля стран-партнёров.

«У мира есть противоракетные комплексы Patriot. Сейчас важно, чтобы наши партнёры приняли политическое решение – решение о предоставлении необходимых пакетов», – написал он.

По словам Зеленского, и в США, и в европейских странах хорошо знают о потребностях украинской стороны. Он также призвал союзников не допустить ситуации, при которой необходимые ракеты продолжают храниться на складах вместо отправки Киеву.

Ранее Life.ru писал, что Илон Маск отказался встречаться с Владимиром Зеленским, который хотел обсудить использование системы Starlink для ударов вглубь российской территории. По данным СМИ, этот вопрос также поднимался во время контактов украинской делегации с Дональдом Трампом, однако окончательного решения принято не было. Как утверждают источники, Киев рассчитывал, что расширение возможностей Starlink позволит частично компенсировать нехватку комплексов Patriot.