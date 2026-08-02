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2 августа, 01:56

УАЗ закрепил народное название «Буханка» за семейством СГР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IvanGrabilin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IvanGrabilin

Ульяновский автомобильный завод официально переименовал семейство лёгких коммерческих автомобилей СГР. Теперь в модельном ряду компании оно представлено под хорошо знакомым названием «Буханка».

Изменения уже появились на официальном сайте производителя. Автомобили получили новые названия — «УАЗ Буханка Комби», «УАЗ Буханка Экспедиция» и другие варианты комплектаций.

Прозвище «Буханка» давно закрепилось за этой моделью благодаря характерной форме кузова, напоминающей буханку хлеба. На протяжении многих лет это название использовалось автомобилистами.

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Артём Гапоненко
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