При крушении самолёта у геоглифов Наски в Перу погибли 13 туристов

Туристический самолёт потерпел крушение в районе Пуэбло-Вьехо провинции Наска в Перу. В результате авиакатастрофы погибли все, кто находился на борту, — 11 пассажиров, пилот и экскурсовод. Об этом сообщил телеканал TVPeru.

Самолёт разбился в субботу, 1 августа, около 13:00 по местному времени (21:00 мск) недалеко от аэродрома Мария-Рейхе. Воздушное судно компании Aerodiana выполняло рейс из города Писко в Наску. Во время полёта туристы должны были увидеть с воздуха знаменитые геоглифы Наски.

Самолёт с туристами разбился у геоглифов Наски в Перу. Видео © X / JFranco

По данным портала, среди погибших были семь граждан Италии, два гражданина Германии и два гражданина Испании. Пилот и экскурсовод являлись гражданами Перу. Самому молодому погибшему исполнилось 18 лет, самому старшему было 78 лет.

«Первые прибывшие на место спасательные бригады подтвердили, что выживших нет. Самолёт с регистрационным номером OB-2001 полностью уничтожен пожаром», — говорится в публикации.

Ранее в аргентинской провинции Сан-Хуан разбился вертолёт Bell 412EP, который направлялся для участия в тушении лесного пожара в соседней провинции Ла-Риоха. На борту находились семь человек. Все они погибли.