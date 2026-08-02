Семь российских аэропортов временно приостановили приём и выпуск рейсов

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели сразу в семи российских аэропортах. Об этом сообщила Росавиация.

Меры затронули аэропорты Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска, Бугульмы, Казани и Нижнекамска.

Как уточнили в ведомстве, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее столичный аэропорт Внуково приостановил приём и отправку воздушных судов, перейдя на работу по согласованию. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальный статус своих рейсов с помощью онлайн-табло на официальном сайте авиагавани.