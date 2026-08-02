Водителям на заметку: В России вступили в силу новые правила ОСАГО

С 1 августа вступили в силу новые правила ОСАГО, утверждённые Центробанком. Изменения затронули порядок отказа от страховки, оформление документов и регулирование выплат при авариях.

Теперь владелец автомобиля может отказаться от приобретённого полиса до момента его вступления в силу и получить обратно часть уплаченной суммы. При этом страховая компания удержит расходы, связанные с оформлением и сопровождением договора.

Также были скорректированы правила, касающиеся выплат по европротоколу. Из документа убрали конкретные размеры компенсаций при спорных ситуациях между участниками ДТП — теперь порядок выплат определяется действующим законодательством.

Размеры компенсаций при оформлении европротокола остаются прежними: максимальная выплата может достигать 400 тысяч рублей при отсутствии разногласий и наличии фотофиксации. Если участники ДТП спорят, но есть подтверждающие материалы, сумма ограничивается 200 тысячами рублей. При отсутствии фотофиксации и согласии сторон выплата составляет до 100 тысяч рублей.

Кроме того, обновились требования к пакету документов при оформлении ОСАГО для случаев, когда автомобилем пользуется супруг погибшего участника специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что в России ожидается рост страховых выплат по ОСАГО после обновления правил расчёта средней стоимости автозапчастей. Увеличение составит порядка 8–9%. Изменение будет неравномерным и сильнее всего затронет владельцев автомобилей марок, покинувших российский рынок.