В США назвали блокировку черноморских портов катастрофой для Украины

Блокировка украинских черноморских портов может иметь тяжелейшие последствия для экономики страны. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, комментируя ситуацию вокруг морской логистики Украины.

По словам эксперта, прекращение полноценной работы портовой инфраструктуры лишает Киев важнейшего экспортного маршрута. Он отметил, что именно через Одессу до начала конфликта проходила основная часть украинских внешнеторговых поставок – около 70 процентов всего экспорта.

«Россия заблокировала портовый комплекс Одессы на Чёрном море и вообще все украинские черноморские порты. Фактически это означает, что Украина теперь стала страной без выхода к морю. Для Украины это катастрофа», – заявил Миршаймер.

Профессор считает, что ограничения на работу портов способны нанести украинской экономике ущерб, последствия которого окажутся крайне тяжёлыми. По его словам, ситуация усугубляется тем, что страна уже понесла серьёзные экономические потери за время конфликта.

«Это будет иметь разрушительные последствия. И нельзя сказать, что Украина и без того сейчас находится в хорошем положении. На самом деле за время конфликта украинской экономике был нанесён огромный ущерб. А это лишь сделает и без того ужасную ситуацию ещё хуже», – подчеркнул эксперт.

До этого министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщал, что в украинские порты перестали заходить суда. По его словам, такое решение приняли сами владельцы морского транспорта, а не власти страны.

Ранее Джон Миршаймер заявил, что Одесса может перейти под контроль России к завершению конфликта. По его мнению, дальнейшее продвижение российских войск будет зависеть от развития ситуации на фронте, однако Одесса остаётся одним из ключевых стратегических вопросов. Эксперт также предположил, что к концу года под контроль России может перейти вся территория Донбасса.