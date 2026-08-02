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2 августа, 05:59

Стоп на взлёт и посадку: В двух российских аэропортах ввели ограничения

В аэропортах Екатеринбурга и Ижевска 2 августа ввели временные ограничения

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Росавиация сообщила о временных ограничениях на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Екатеринбурга и Ижевска.

Причины введения ограничений — обеспечение безопасности полётов.

Аэропорт Домодедово временно перешёл на работу по согласованию
Аэропорт Домодедово временно перешёл на работу по согласованию

Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов сразу в семи аэропортах. Меры затронули воздушные гавани Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска, Бугульмы, Казани и Нижнекамска и были введены для обеспечения безопасности полётов.

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Дарья Денисова
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