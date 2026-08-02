Стоп на взлёт и посадку: В двух российских аэропортах ввели ограничения

Росавиация сообщила о временных ограничениях на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Екатеринбурга и Ижевска.

Причины введения ограничений — обеспечение безопасности полётов.

Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов сразу в семи аэропортах. Меры затронули воздушные гавани Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска, Бугульмы, Казани и Нижнекамска и были введены для обеспечения безопасности полётов.