Стоп на взлёт и посадку: В двух российских аэропортах ввели ограничения
В аэропортах Екатеринбурга и Ижевска 2 августа ввели временные ограничения
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Росавиация сообщила о временных ограничениях на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Екатеринбурга и Ижевска.
Причины введения ограничений — обеспечение безопасности полётов.
Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов сразу в семи аэропортах. Меры затронули воздушные гавани Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска, Бугульмы, Казани и Нижнекамска и были введены для обеспечения безопасности полётов.
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