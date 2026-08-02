Аэропорт Домодедово временно перешёл на работу по согласованию

Аэропорт Домодедово временно изменил режим работы из-за ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Теперь аэропорт принимает и отправляет самолёты только после согласования с соответствующими службами. Об этом сообщила Росавиация.

«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений», — указали в сообщении.

Ведомство предупредило, что из-за действующих ограничений авиакомпании вправе скорректировать расписание рейсов. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять информацию о времени вылета и прилёта.