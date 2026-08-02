Аэропорт Домодедово временно перешёл на работу по согласованию
Аэропорт Домодедово временно изменил режим работы из-за ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Теперь аэропорт принимает и отправляет самолёты только после согласования с соответствующими службами. Об этом сообщила Росавиация.
«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений», — указали в сообщении.
Ведомство предупредило, что из-за действующих ограничений авиакомпании вправе скорректировать расписание рейсов. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять информацию о времени вылета и прилёта.
Аналогичный режим продолжает действовать и в московском аэропорту Внуково, который также перевёл приём и отправку рейсов на работу по согласованию. Кроме того, ночью 2 августа временные ограничения на приём и выпуск самолётов ввели ещё в семи российских аэропортах.
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