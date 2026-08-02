Армения экспортирует в Россию более 80% своих абрикосов

Российский рынок обеспечивает Армении более 80% доходов от экспорта абрикосов. К такому выводу пришло РИА «Новости», изучив данные национальных статистических служб.

По итогам экспортного сезона 2025 года выручка Армении от поставок абрикосов за рубеж составила 12,2 млн долларов. Из этой суммы 10,3 млн долларов пришлось на продажи в Россию.

Таким образом, российский рынок обеспечил 83,9% всей экспортной выручки от реализации этих фруктов.

Помимо России, армянские абрикосы поставлялись в Грузию, где объём экспорта составил 540,6 тысячи долларов, в Белоруссию — на 205,9 тысячи долларов, а также в ОАЭ — на 62,9 тысячи долларов.

Ранее Россельхознадзор ввёл ограничения на ввоз косточковых плодов и свежего винограда из Армении. Под запрет попадут, в частности, вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики и нектарины, а причиной решения названы участившиеся нарушения при поставках этой продукции в Россию.