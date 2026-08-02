На реке Амур катер столкнулся с лодкой, один человек погиб

На реке Амур в Хабаровском крае произошло столкновение катера и резиновой лодки с пятью пассажирами. В результате аварии один из отдыхающих погиб. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Инцидент произошёл около 02:00 2 августа в районе пристани города Амурска. На акватории реки столкнулись небольшая лодка и катер. По предварительной информации, резиновое судно направлялось от озера Падали в сторону Амурска. Во время движения в него врезался другой водный транспорт.

После удара лодка перевернулась. Один из находившихся на борту мужчин получил травмы, несовместимые с жизнью. Остальных пассажиров удалось доставить на берег с помощью проходившего рядом судна. Информации о состоянии других отдыхающих не приводится.

Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливает Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура. Надзорное ведомство также контролирует проведение доследственной проверки и оценивает работу служб по предотвращению подобных происшествий на воде.

Ранее стало известно о другом происшествии на воде в Якутии. После опрокидывания лодки на реке Амга спасатели обнаружили тела двух мужчин, которые числились пропавшими без вести. Поиски проводились возле села Харбалах в Таттинском улусе.