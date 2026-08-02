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2 августа, 07:21

Экс-помощница Зеленского обвинила его в пустых обещаниях и плохой стратегии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала подход украинского лидера к ведению военных действий. Своё мнение она выразила в соцсети X.

По словам Мендель, действия Зеленского строятся по схеме, при которой сначала звучат обещания, затем меняются сроки и появляются новые условия.

«Каждый год одна и та же формула: смелое обещаниенеудача новые условияновый срок отодвигается все дальшебольше «надежды». Это не стратегия», — написала она.

Она также заявила, что украинский президент, по её мнению, продолжает поддерживать ожидания общества обещаниями скорой победы, тогда как ситуация развивается иначе.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что западные союзники не передают Украине ракеты для систем ПВО Patriot, несмотря на наличие таких запасов. Он призвал партнёров ускорить поставки вооружений, отметив, что решение зависит от их политической воли.

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Дарья Денисова
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