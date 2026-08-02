Польский политик оценил последствия удара по заводу США в Киеве

Бывший глава польского правительства Лешек Миллер отметил, что ВС РФ впервые нанесли удар по украинско-американскому военному предприятию в столице Украины. Об этом политик написал в соцсети X.

По его словам, российская баллистическая ракета уничтожила завод, где выпускали беспилотники. Это предприятие принадлежит американской компании, зарегистрированной в штате Делавэр. Миллер подчеркнул, что подобная атака стала первой из известных.

«Завод по производству ракет Patriot на Украине может стать одной из главных целей российских ракетных атак», — говорится в публикации.

Официально информация об ударе не подтверждена.

Напомним, незадолго до этого The Guardian сообщала, что российская баллистическая ракета впервые поразила объект американской компании на Украине — завод по выпуску беспилотников в Киеве. По информации издания, речь идёт о предприятии Terminal Autonomy, зарегистрированном в штате Делавэр в 2023 году. Там выпускали высокоточные дроны с автономными системами наведения, которые должны были работать даже при воздействии российской радиоэлектронной борьбы. Прежде подобные удары по американским структурам на Украине не фиксировались.