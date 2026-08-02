В Крыму назвали заявления Зеленского о полуострове бессмысленной риторикой

В Крыму раскритиковали заявления Владимира Зеленского о принадлежности полуострова к Украине. Руководитель центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко назвал РИА «Новости» такие высказывания лишёнными смысла.

«Вздорные заявления Зеленского о Крыме лишены всякого смысла. Это не более чем бессмысленная риторика, за которой не стоит реальных намерений или стратегий», — сказал он.

По его мнению, подобные заявления демонстрируют отсутствие у Киева чёткой позиции по вопросу полуострова. Он считает, что риторические высказывания не подкреплены конкретными планами.

Попытки давления на жителей Крыма дают обратный результат. Такие действия, наоборот, усиливают сплочённость населения вокруг России. Представитель организации добавил, что любые обсуждения статуса региона лишь подчёркивают устойчивость позиции жителей полуострова.

Ранее Владимир Зеленский во время поездки в США рассказал о ситуации с возможным возвращением Крыма под контроль Украины. Он ответил на вопрос о наличии у Киева готовой стратегии по этому направлению. Украинский лидер признал, что конкретного плана по данному вопросу у властей нет.